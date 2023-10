Eyeloveyou: Bei diesem Plakat sieht man schwarz

«Ohne Technik und Informatik läuft nichts»: Der neue Claim für die Hochschule für Technik FHNW ist geradeaus und bildgebend für den visuellen Charakter der neuen 360-Grad-Kampagne «Blackout», schreibt Eyeloveyou in einer Mitteilung. Die Fachrichtungen an der FHNW seien zukunftsweisend und würden ein Studium an der Schnittstelle zwischen Mensch, Technik und Umwelt ermöglichen.



Die aktuelle Kampagne zieht die Aufmerksamkeit auf sich, indem sie aufzeigt, was geschieht, wenn die Fachkräfte ausbleiben und es zum «Blackout» kommt, heisst es weiter. Strategisch, konzeptionell und gestalterisch erziele die Kampagne, basierend auf klarem Minimalismus, maximale Wirkung.

Nah an der Zielgruppe

Die Kampagne findet dort statt, wo sich die Zielgruppe der technikaffinen jungen Erwachsenen aufhält: Im Netz, an Schulen sowie im öffentlichen Verkehr. Mit den regional ausgespielten Sujets kann punktgenau auf die spannenden Studiengänge aufmerksam gemacht und zu den Infotagen eingeladen werden.

Verantwortlich bei der Hochschule für Technik FHNW: Sascha Runser (Leiter Marketing und Kommunikation); verantwortlich bei Eyeloveyou: Rafael Dietschy (Konzeption, Kreation), Benedikt Lachenmeier (Text), Martin Sautter, Alain Fiechter (Animation), Zoe Bensmann, Veronica Cartillone (Beratung), TWMedia (Media). (pd/cbe)