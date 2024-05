Publiziert am 02.05.2024

Auch dieses Jahr heisst es wieder Platz machen im Kalender für die Creative Days 2024, die vom 12. bis zum 15. Juni steigen. Unter dem Motto «Das Nonplusultra» präsentiert der ADC Switzerland nicht nur das Beste, was die Schweizer Kommunikation zu bieten hat, sondern liefert auch gleich die beste Inspiration und die besten Insights für den Weg an die Spitze.

Während sich an der Award Ceremony wie gewohnt alles um «Die Kampagne», «Das Plakat» oder «Den Film» des Jahres drehen wird, geht es in den Tagen davor hauptsächlich darum, was es für «Das Nonplusultra» braucht. «Die Andersartigkeit», «Der Rat», «Die Vision» und «Das Original» sind laut einer Mitteilung nur einige der Keynotes, auf welche sich die Besucherinnen und Besucher der Creative Days 24 freuen dürfen.

Das Programm

Das Warm-up beginnt schon am 29. Mai mit dem Zusammenzug der verschiedenen Jurys für die Vergabe der Shortlists und Bronzewürfel. Wie bereits letztes Jahr tagen die ADC-Mitglieder dafür dezentral in den verschiedenen Agenturen und Produktionen.

Der offizielle Startschuss für die Creative Days folgt am Mittwoch, 12. Juni, mit der Kürung der Silber- und Goldwürfel im Schloss Sihlberg, bei der auch Besucherinnen und Besucher willkommen sind.

Weiter geht es am Donnerstag mit Keynotes und dem Event von Swissfilm Association am Abend. Am Freitag folgt die zweite Runde Speeches, bevor es in den obligaten und wohlverdienten Wochenendapéro übergeht. Höhepunkt der Creative Days ist wie immer der Samstag mit der ADC Award Ceremony inklusive Dinner und rauschender Party, wie es heisst.

Das Wochenprogramm wird in den kommenden Tagen auf creativedays.ch publiziert. Zugang zum Schloss Sihlberg und allen Speeches gibt es mit dem Ticket oder Festivalpass ab 150 Franken. Diese sind ab 8. Mai erhältlich. (pd/cbe)