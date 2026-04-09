Publiziert am 09.04.2026

Seit der Gründung 2009 in der Innerschweiz bietet der Onlineshop Gonser Produkte ohne Markenaufschläge an, laut einer Mitteilung dank direkter Lieferkette und eigener Logistik. Die mehrphasige Offensiv setzt auf TV, Online, Plakate und Digital Out-of-Home. Die Agentur setzte sich im Pitch durch mit einem Konzept, das Marke und Produkte verbindet.

Das Versprechen lautet: gute Qualität zu günstigsten Preisen. Ein Film mit überraschenden Protagonisten lenkt rasch auf Angebote. Der Claim «Gut gibts Gonser» und ein neuer visueller Auftritt durchziehen alle Massnahmen.

Die Kampagne zielt auf das nächste Wachstumskapitel ab, nachdem Sortiment und Team seit 2009 stark expandiert sind. Neu Creative Agency setzte sich im Pitch durch. Mit der klaren Botschaft wollen die Verantwortlichen mehr Schweizerinnen und Schweizer für den Service gewinnen. (pd/cbe)