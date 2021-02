Accenture Interactive Schweiz: Benjamin Tück wird neuer Geschäftsführer

Benjamin Tück ist seit 2009 bei Accenture tätig und als Managing Director und Partner von Accenture seit 2017 in der Schweiz verantwortlich, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst. Er war in seiner Rolle zuständig für das Management und die Entwicklung globaler Klienten und werde seine Kundeverantwortlichkeiten auch weiterhin ausüben.

Der Fokus von Accenture Interactive liege in Zukunft vermehrt an der Schnittstelle von Technologie und Kreativität, mit dem Ziel, «für Kunden immer neuere, sich differenzierende Erlebnisse zu schaffen». Zusätzlich würden die Ökosysteme der Schweiz im Vordergrund stehen.

Accenture Interactive konsolidiert Agenturangebote wie Fjord, SinnerSchrader Swipe, Boomerang sowie Wirestone mit Technologie und Beratungsteams. Weitere Studio-eröffnungen und eine vermehrte Recruiting Aktivität seien im Gange.

Der 37-jährige Tück folgt auf Thomas Ruck, welcher seit zwanzig Jahren für Accenture tätig ist und seit 2014 Managing Director von Interactive in der Schweiz war. Er wechselte bereits im Dezember in eine neue Funktion innerhalb des Unternehmens.

«Benjamin Tück verfügt durch die Zusammenarbeit mit Schlüsselkunden aus dem Finanzdienstleistungsbereich und der Industrie über eine wertvolle Expertise und wird unter der neuen Perspektive das Wachstum von Accenture Interactive in der Schweiz beschleunigen. Accenture Interactive ist für viele global führende Unternehmen tätig. Gemeinsam möchten wir unsere Position im Markt stärken und unseren Kunden die innovativsten Lösungen und Erlebnisse im digitalen Zeitalter bieten», lässt sich Marco Huwiler, Country Lead Accenture Schweiz, in der Mitteilung zitieren. «Gleichzeitig sind wir Thomas Ruck dankbar für seinen enorm wichtigen Beitrag, den er während den letzten 20 Jahren für Accenture geleistet hat und auch weiter leisten wird.» (pd/lol)