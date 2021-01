In Flagranti: Bereit zu neuen Taten für Brot, Beruf und Bahn

In Flagranti Communication hat drei neue Kunden von ihren Leistungen überzeugt. Die Agentur aus Lyss übernimmt für den Verein Schweizer Brot die Markenentwicklung und Marketingkommunikation von der Planung bis zur Umsetzung. Dabei könne sich die Agentur eine grosse Scheibe von ihrer Erfahrung mit anderen Food-Marken abschneiden, heisst es in einer Mitteilung. Mitte 2021 soll die neue Kommunikation dem Kompetenzzentrum in allen Fragen rund um Schweizer Brot, Mehl und Getreide einen kernigen Auftritt verleihen.

Neuer Webauftritt für Netzelektriker

Überzeugt hat In Flagranti Communication auch die Trägerschaft Berufsbildung Netzelektriker/in in einer Agenturevaluation für deren neuen Webauftritt. «Voller Energie» werde sich die Agentur nun dem Branding sowie der Konzeption und dem Design von Netzelektriker.ch widmen. Die Marketingkommunikation für die Schweizer Netzelektrikerinnen und Netzelektriker wird im Laufe dieses Jahres erwartet.

Digitales Angbot laufend ausgebaut

Auch die BLS setzt künftig beim Digital Marketing für die Bereiche Freizeit und Vertrieb auf In Flagranti Communication. Für die Agentur sei dies auch ein Signal, dass sich die Investitionen ins eigene Digital Marketing Team bezahlt machten, heisst es in der Mitteilung weiter. Die Agentur baut ihr digitales Leistungsangebot seit 2019 permanent aus und bringt ihre Kunden bei Webdesign, kanalübergreifendem Digital Advertising und Marketingautomationen in die Spur. Davon profitiert ab dem 1. Februar 2021 auch die BLS. (pd/lom)