Todesfall: Berner Werbe-Pionier Alex Milani gestorben

Publiziert am 30.11.2025

Gemäss der Todesanzeige verstarb Alex Milani am 12. November 2025 friedlich in seiner Wohnung in Basel «nach einem langen, farbigen und ungewöhnlich reichen Leben». Er wird als neugieriger Geist und unermüdlicher Gestalter erinnert, der sich immer wieder neu erfunden habe: als Jazzbassist, Konzertveranstalter, Werbeleiter, Weinhändler und zuletzt als bildender Künstler.

Der am 11. Juli 1935 geborene Milani legte 1968 gemeinsam mit Fritz Kobi den Grundstein für die Werbeagentur Milani & Kobi in Bern. 1972 erfolgte der Ausbau zur BSW-Agentur Contexta, als mit Heinz Hersberger ein dritter gleichwertiger Partner hinzukam. 1980 zog die Agentur in eine ehemalige Fabrik im Berner Matte-Quartier an der Aare.

Expansion und Rückzug

Unter Milanis Mitwirkung expandierte die Contexta kontinuierlich. 1986 entstand eine Tochtergesellschaft in Zürich, 1991 folgte eine weitere Gesellschaft in Bern. Nach 16 Jahren an der Spitze der Agentur trat Milani 1984 aus und verkaufte seinen Anteil an Bernhard Abegglen und Hannes Weber. Die Contexta besteht bis heute als inhabergeführte Agentur und – ein Vermächtnis, das auf die soliden Grundlagen zurückgeht, die Milani in den Gründerjahren legte.

Die Begeisterung für die italienische Region Toskana führte 1973 zur Gründung des Restaurants Lorenzini in Bern, das Milani gemeinsam mit seinen Geschäftspartnern Kobi und Hersberger eröffnete. Zusätzlich übernahm das Trio die legendäre «Quick»-Bar in der Marktgass-Passage. Restaurant und Bar zügelten 1995 an den Theaterplatz. Seit 2010 gehören die Lokalitäten der Bindella-Gruppe.

Jazz und Kunst

Ende der 1950er- und Anfang der 1960er-Jahre war Milani als Jazzbassist aktiv und organisierte in Basel Jazz-Konzerte und -Festivals. Später liess er sich in der Toskana nieder und wandte sich der bildenden Kunst zu. (nil)