Triebhaus Kommunikation: «Besser vorbereitet» in die Pedale treten

Velofahren erfreut sich einer grossen Beliebtheit. Nicht nur in der Freizeit schwingen sich viele Menschen in den Sattel, sondern auch auf dem Weg zur Arbeit. Was sich positiv auf die Umwelt und die eigene Fitness auswirkt, birgt auf der anderen Seite auch Unfallpotenzial. Mit der nationalen Onlinekampagne «Besser vorbereitet» greift die Mobiliar das hochaktuelle Thema der Velo-Unfallprävention auf und ermutigt Velofahrende, sich besser auf die Fahrt vorzubereiten.

Im Zentrum der Präventionskampagne steht laut einer Mitteilung ein Videoclip mit zwei gegensätzlichen Velotypen als Protagonisten: Eine top ausgerüstete E-Bikerin und ein unbeholfener Gelegenheits-Velofahrer treffen in einer Quartierstrasse aufeinander und werden innerhalb weniger Sekunden in eine rasante und humorvolle Geschichte verwickelt.

Durch den Plot Twist wird die Botschaft vermittelt, dass Velofahrende – egal wie gut ausgerüstet – stets durch unerwartete Gefahren überrascht werden können. Eine vorausschauende und rücksichtsvolle Fahrweise ist für eine sichere Fahrt genauso wichtig.

Als präventiver Aspekt soll das Quiz auf der Kampagnenwebseite das Bewusstsein für sicheres Velofahren auf spielerische Weise stärken. Präsentiert werden die Fragen von den zwei Veloprotagonisten aus dem Videoclip. Wer das Quiz erfolgreich absolviert hat, kann bei der dazugehörigen Verlosung Velopreise im Wert von 10'000 Franken gewinnen.

Der Videoclip wird als Teil der Branding- und Performance-Kampagne in diversen Onlinekanälen, darunter Social Media, ausgespielt.

