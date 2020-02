Sir Mary: Beyer als neuen Kunden gewonnen

Beyer Uhren und Juwelen an der Bahnhofstrasse 31 ist eine Zürcher Institution. Das Familienunternehmen wurde 1760 gegründet und wird heute in der achten Generation von René Beyer geführt. Heute vertreibt Beyer zehn Top-Uhrenmarken, pflegt das Uhren- und Schmuckhandwerk mit zehn Uhrmachern und sechs Goldschmieden und unterhält mit dem Uhrenmuseum Beyer eine der bedeutendsten Sammlungen der Welt.

Zusammen mit Sir Mary soll diese einzigartige Historie modern erzählt werden, schreibt die Agentur in einer Mitteilung. «Wir freuen uns sehr, mit Sir Mary und einer neuen Kampagne unser Jubiläumsjahr in Angriff zu nehmen. Ihre Kreativität und digitale Kompetenz haben uns vollends überzeugt», wird Philippe Meyer, Marketingleiter Beyer Chronometrie, darin zitiert.

Im Fokus der Zusammenarbeit stehe eine neue Markenkampagne, die Überarbeitung der digitalen Touchpoints und eine Content-Offensive. «Unternehmen mit soviel Tradition wie Beyer gibt es selten. Richtig inszeniert, steigt in der digitalen Welt ihre Wirkung weiter. Diese Aufgabe in Angriff zu nehmen, erfüllt uns mit Stolz», so Nicolas Hostettler, Strategy Director & Partner bei Sir Mary. (pd/cbe)