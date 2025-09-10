In Flagranti: Bieler Hockey wird noch kämpferischer

Publiziert am 10.09.2025

Die Kampagne für den EHC Biel umfasst verschiedene Kommunikationsmittel – vom Aboflyer bis zu digitalen Anzeigen. Der Aboflyer lässt sich aufgefaltet als Fanschal verwenden. Ergänzt wird die Kampagne durch Heimspiel-Matchplakate, die bereits in der vergangenen Saison bei den Fans beliebt waren.

Der EHCB befindet sich laut Medienmitteilung weiterhin im Umbruch und setzt auf eine Mischung aus Führungsspielern, bewährten Teamplayern und Nachwuchstalenten. Die neue Kampagne soll Teamgeist, Mehrsprachigkeit und die Mentalität einer Mannschaft vermitteln, «der nichts geschenkt wird und die deswegen besonders hart arbeitet für ihre Erfolge».

Die Matchplakate für Heimspiele, die bereits in der vergangenen Saison zu «Fan-Favorites» avancierten, kommen in diesem Jahr noch kämpferischer daher. Die Kampagne beschreibt den EHCB als «frech, kämpferisch, mal atemberaubend schnell, mal rau, aber nicht grob» und will mit «gespanntem Bizeps und Augenzwinkern» zu Grossem beflügeln. (pd/cbe)