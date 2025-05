Republica: «Big Time» für die neue Festhalle

Publiziert am 09.05.2025

Die neue Berner Festhalle wurde am 25. April 2025 eröffnet und bietet Platz für bis zu 9000 Personen bei Kulturanlässen, Shows, Kongressen, Messen und Konzerten. Die Kreativagentur Republica begleitete die Bernexpo seit rund zehn Jahren bei der strategischen Markenführung – von der Baukommunikation über das Branding bis zur Verabschiedung der alten Festhalle mit dem «Bye Bye Fest».

Für die Eröffnungskampagne entwickelte Republica das Motto «Big Time in Bern», das auf Plakaten, in Werbeanzeigen und auf Social Media mit der aktivierenden Frage «Are you ready for Big Time?» begleitet wurde. Die Kampagne animierte die Zielgruppe, Videoclips einzureichen, in denen sie sich für «Big Time in Bern» bereit machte. Auch Prominente wie Fussballer Christian Fassnacht, Kontorsionistin Nina Burri und die Radiomoderatoren Moser und Schelker beteiligten sich, wie es in einer Mitteilung heisst. Ein Aktivierungs-Wettbewerb für «Big Time»-Tickets begleitete die Kampagne bis zur Eröffnung.

Am Eröffnungsevent wurden die besten Video-Beiträge auf einer grossen Leinwand als Imagefilm präsentiert.

«Ich freue mich sehr, dass die gesamte Fülle des neuen Markenauftritts, den wir im Auftrag der Bernexpo erarbeitet haben, nun endlich vollumfänglich zum Tragen kommt», erklärt Bala Trachsel, CEO und Founder von Republica.

«Zusammen mit Republica haben wir die neue Festhalle als das inszeniert, was sie ist: Eine relevante Entertainment-Marke, eine Gastgeberin, eine Initiatorin, eine Vernetzerin und damit eine eigenständige Playerin, die neue Wege geht», ergänzt Lea Frisch, CMO der Bernexpo. (pd/cbe).