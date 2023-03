Im zweiten Teil der dualen Frühlingskampagne von Ochsner Sport, wird nach Running nun das Biken in all seinen Variationen zelebriert. Der Videoclip, der in Zusammenarbeit mit der Agentur Thjnk entstanden ist, fordert die Zuschauerinnen und Zuschauer, rauszugehen und in die Pedale zu treten.

Nach dem Olympischen Motto «Schneller, höher, stärker» zeigt der Film einen Steigerungslauf, der darin gipfelt, dass man den zehnfachen Weltmeister und Olympiasieger Nino Schurter herausfordern soll, wobei die passende Ausrüstung und Service bei Ochsner Sport zu finden seien.

Für die Musik war die Zürcher Punk-Bank Annie Taylor verantwortlich, welche für den Bike-Film eigens einen Song komponiert hat. Der Film ist im TV, am POS und in verschiedenen Online-Formaten zu sehen, heisst es weiter. Ausserdem wurden unter dem gewählten Motto Sujets umgesetzt, die online und im Print zum Einsatz kommen.

Verantwortlich bei Ochsner Sport: Marco Greco (Leiter Marketing), Patrizia Fiechter (Teamleiterin Klassische Kommunikation), Claudio Keist (Teamleiter Content & Social Media); verantwortlich bei Thjnk Zürich: Alexander Jaggy, Pablo Schencke (GF Kreation), Lukas Amgwerd (Creative Direction), Lukas Frischknecht (Art Direction), Josephine Jeanguenin (Graphic Design), Andrea Bison (GF Beratung), Andrea Häfliger (Beratung), Gordon Nemitz (GF Strategie); externe Partner: Hillton (Produktionsfilma), Mona Bertschinger (Produktion), Animals (Regie), Daryl Hefti (Kamera), Martin Luchsinger (Edit), Gimme Lime by Annie Taylor (Musik), Jingle Jungle (Sounddesign & Mix), Alex Gregory (Grading), Pascal Schelbli (VFX,) Mood (Fotografie). (pd/yk)