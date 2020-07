Bütschgi, Bätschgi, Bitschgi, Gripschi, Gröibschi, Ürbsi, Urssi, Inndri, Spuehle: Das sind nur einige der über 30 verschiedenen, regionalen Begriffe, die es in der Deutschschweiz für den Überrest eines Apfels gibt.

Die Schweiz sei das Land der regionalen Vielfalt, erst recht, wenn es ums Essen gehe, schreibt Publicis in einer Mitteilung. So führe die Migros über 9000 verschiedene Produkte «Aus der Region». Mit dem Kauf fördert man Bauern und Kleinbetriebe in der Region und unterstützt eine vielfältige Schweiz.

So unterschiedlich wie die regionalen Produkte sind auch die regionalen Bezeichnungen dafür. Aus diesen Ausdrücken haben die Kreativen von Publicis nun eine ganz einfache, überraschende und unterhaltsame Kampagne kreiert: Während man das immer gleiche Produkt sieht, werden dazu die unterschiedlichen regionalen Ausdrücke aufgezählt – was sich teilweise anhört wie eine dadaistische Performance.

Aber eben: Es sind allesamt regional gebräuchliche Worte aus der Deutschschweiz – bzw. in der französischen Version aus der Romandie.





Film «Bütschgi, Bätschgi, Bitschgi» ­



Film «Zipfel, Teckel, Aahau»

Film «Härdöpfel, Hördöpfel, Häärpfel»







Film «Brotanschnitt französisch»

Die Kampagne läuft auf verschiedenen digitalen Kanälen, im TV, als Out of Home, Social Media, Anzeigen und am POP.







Verantwortlich bei der Migros: Bojana Taraba (Campaigning), Simone Blaser (Media), Valentin Haag, Teresa Allesch (Brand Management); verantwortlich bei Publicis: Peter Brönnimann, Jan Kempter, Pablo Schencke, Jan Theus (Kreation), Cathy Nyffenegger, Jacqueline Willimann, Matthias Koller (Beratung); Filmproduktion: Plan B Film, Zürich: Jessica Sonderegger (Regie), Tobias Dengler (Kamera), HC Vogel, Jessica Sonderegger (Produktion), Esther Egli (Foodstyling), Adriel Pfister (Grading), Ton: Jingle Jungle; Realisation Pre Press, Litho: Prodigious Zürich; Dialekt-Unterstützung: Jean-Luc Wey (französisch), Prof. Dr. Helen Christen (Uni Fribourg). (pd/eh)