Basierend auf einem Konzept von Contexta hat Blay für das Pfadi-Bundeslager im Wallis einen Song geschrieben. Besonders mache ihn, dass er eine Koproduktion von Blay, Pfadibewegung Schweiz (PBS) und Valais/Wallis Promotion (VWP) sei und deren geteilte tiefste Überzeugung ins Herz gemeisselt trage: dass man für eine bessere Welt gemeinsam Berge versetzen kann, heisst es in einer Mitteilung.









100 Prozent Authentizität, 0 Prozent Moralkeule: Die drei Song-Koproduzenten setzen bei sich selbst an, anstatt zu predigen, inspirieren und machen Hoffnung, dass es für den Klimawandel nicht zu spät ist. Anlass dazu ist das Bula im Goms, das grösste Pfadilager, das es in der Schweiz je gab. Vom 23. Juli bis 6. August 2022 werden über 30'000 Pfadis das Wallis entdecken, Freundschaften fürs Leben schliessen und den sorgfältigen Umgang mit der Umwelt lernen.



Das Wallis trumpft dabei nicht nur mit seiner Gastfreundschaft, der atemberaubenden Natur und den vielen Sonnenstunden, sondern auch als die alpine Wasserbatterie der Schweiz. Ein wichtiger Meilenstein auf unserem Weg zur Klimaneutralität 2050. Mit den Goms Water Days soll dabei auf dem Lagergelände die im Alltag abstrakte erneuerbare Energie den jungen Menschen spielerisch nähergebracht werden.



Der Pfadi-Bundeslager-Song hat für Blay eine besondere Bedeutung. Bligg war selbst lange Pfadfinder und Aktivist und Marc liegt das Umweltengagement seit jeher am Herzen, was sich in seinen früheren Texten spürbar kundtat. Der Pfadi-Bundeslager-Song ist auch der letzte des erfolgreichen Musikprojekts. Er ist ein würdiger, nachdenklicher Abschluss mit einer Kampfansage. Er heisst «Berge versetze». (pd/wid)