27.10.2025

Blick will alle Facetten einer Geschichte zeigen

Die Ringier-Medienmarke starte eine neue Imagekampagne unter dem Motto «Uns bewegt, was euch bewegt». Mit Video-Clips und Plakatsujets will Blick aufzeigen dass er alle Seiten einer Geschichte beleuchtet und über die blosse News hinausblickt.
Publiziert am 27.10.2025

Die Videos zeigen alltägliche Situationen, in denen Nachrichten unterschiedliche Reaktionen auslösen: Ein Fussballtor erfreut nur eine Seite, das Bitcoin-Hoch sorgt nicht bei allen für Jubel, und der Angel-Trend bei Jugendlichen stösst bei manchen Freizeitfischern auf wenig Begeisterung. Die Plakate illustrieren verschiedene Perspektiven auf einzelne Geschichten.

«Nach unserem visuellen Relaunch machen wir das Versprechen unserer Marke nun auch mit der neuen Kampagne sichtbar», wird Maximilian Börke, Head of Marketing Ringier Medien Schweiz, in einer Medienmitteilung zitiert

Ladina Heimgartner, CEO Ringier Medien Schweiz, ergänzt: «Wir wollen nicht nur berichten, sondern alle Facetten einer Geschichte beleuchten.»

Die Kampagne läuft schweizweit auf TV-Sendern, Multimedia-Flächen, Digital-Plattformen, auf Plakatwänden in der Deutschschweiz sowie als Anzeigen in Printtiteln und Online-Banner auf Social Media und Websites. (pd/nil)


KOMMENTARE

Hannelore Hoenig
27.10.2025 10:41 Uhr
Ist jetzt nicht der Burner, aber gut. Und wenigsten ein Versprechen, das man versteht. Besser als «Lesen macht sexy» von 20Min. Filme sind witzig.