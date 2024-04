Die 83 Leinwände in den 12 Blue-Cinema-Kinos in der Deutschschweiz sowie die Ausstrahlung von Werbebotschaften auf den DOOH-Cinema-Screens im Kinofoyer bleiben weiterhin unter der Vermarktung von Weischer.Cinema Schweiz. Das schreibt der Werbevermarkter in einer Medienmitteilung.

«Die Vertragsverlängerung hat eine besondere Bedeutung, denn Blue Cinema hat Weischer.Cinema Schweiz den allerersten Vertrag ermöglicht und somit massgeblich dazu beigetragen, in der Schweiz Fuss zu fassen», wird Christof Kaufmann, CEO Weischer.Cinema Schweiz, zitiert.

Ophélie Doebler, Chief Officer bei Blue Cinema, zeigt sich erfreut: «Seit 2012 sind wir ein eingespieltes Team mit unserem Werbepartner Weischer.Cinema Schweiz. Wir glauben beide fest an die Magie des Kinos und sind bestrebt, das Kinoerlebnis auf ein neues Niveau zu heben.» (pd/nil)