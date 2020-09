Die McDonald's-App ist mit mehr als zwei Millionen Downloads eine der meist verbreiteten Apps in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung. Ab jetzt werde sie noch mehr zum Einsatz kommen. Denn mit «myMcDonald's» lanciere McDonald's ein Bonusprogramm, das jede Bestellung in der App mit Bonuspunkten belohnt, welche anschliessend für zahlreiche Angebote eingelöst werden können.

TBWA\Zürich realisierte für «myMcDonald's» neben den Keyvisuals für alle ATL-Massnahmen wie Print, Plakat und Online auch den Auftritt in der McDonald’s-App, der Website inklusive animierter Tutorials und weiterer POS-Massnahmen. Visuell stehen dabei Produktklassiker aus Treuepunkten im Zentrum. Zu sehen ist die Kampagne bis Ende September und in Zukunft laufend in der App sowie in den Restaurants.

