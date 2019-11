Factum: Botschafter-Paar für Saugroboter

Im Rahmen eines umfangreichen Marketing- und PR-Beratungsmandates unterstützt die Zürcher Full Service Agentur Factum die US-Marke iRobot bei der Vermarktung ihrer Saug- und Wischroboter in der Schweiz. Jüngstes Beispiel ist eine crossmediale Testimonial-Kampagne, in der ein Schweizer Ehepaar als Botschafter auftritt und von den Erfahrung mit dem Saugroboter Roomba i7+ berichtet, heisst es in der Mitteilung dazu.

Die Story erscheint in der Vorweihnachtszeit als Paid Post und Publireportage in mehreren Print- und Online-Medien.

Verantwortlich beim Schweizer iRobot Generalimporteur iRobotics GmbH: Roger Thalmann (COO); verantwortlich bei Factum: Michael Bolliger (Kommunikationsberater/Text), Mohan Mani (Text), Daniele Pucci (Art Director), Markus Pletscher (Desktopper/ Polygraf) (pd/wid)