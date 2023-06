Cannes Lions 2023: Bronze für Schweizer Young Lions

Cannes Lions 2023

Silber-Löwe sorgt für Konfusion

In der Branche gab es Diskussionen, ob das Innovations-Silber wirklich der Schweiz zugerechnet werden kann.

In der Branche hat es Diskussionen gegeben, ob das Innovations-Silber wirklich der Schweiz zugerechnet werden kann. Zwar hat der Werbeauftraggeber den Sitz in Genf, die Kreativagentur ist jedoch in Hamburg beheimatet. Das sagen die Cannes-Verantwortlichen.

von Christian Beck