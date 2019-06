Publicis: Brunnen-Planschen mit «Calanda Glatsch»

Dass Bündner mit dem Sommer nicht richtig warm werden, ist mittlerweile hinlänglich bekannt. Nachdem «Calanda Glatsch» vor zwei Jahren lanciert wurde, tun sich «die zwei sympathischen Bündner Hauptdarsteller» auch in der Fortsetzungskampagne schwer mit der heissen Jahreszeit, heisst es in einer Mitteilung von Publicis. Darum setzen sie sich kurzerhand zur Abkühlung in diverse Brunnen. Immer mit dabei: das eiskalt gebraute «Calanda Glatsch» und eine schöne Portion trockener Bündner Humor.

Gleichzeitig mit der Kampagne wurde auch die Website aufgefrischt und erscheint nun in einem neuen Design – inklusive Online-Shop-Anbindung. Dort findet man neu natürlich auch die wichtigsten Brunnenbaderegeln, die es einzuhalten gilt.

Die Kampagne, die neben TV-Spots auch zahlreiche Online-und POP-Massnamen umfasst, startete am 17. Juni und wird den ganzen Sommer über in mehreren Wellen zu sehen sein.

