CR Basel: Brustkrebs kann jede und jeden treffen

«The Dear Foundation» setzt bei ihrer «DearMamma»-Kampagne, die in Basel startet, auf einen Hingucker: Riesige Lettern auf einem Tram der BLT verleihen dem Thema Brustkrebs die Grösse, die es verdient, wie es in einer Mitteilung heisst. Seit dem 3. Dezember ziehe die Tram auf der Linie 17 die Blicke tausender Frauen und Männer auf sich und mache so die «DearMamma-App» in der Öffentlichkeit bekannt – auch mit Hilfe der Brustkrebs-Flyer, die mit an Bord der Tram sind.

Die von der «The Dear Foundation» entwickelte Brustkrebs-App «DearMamma» sei eine kleine Revolution. «Unsere weltweit einzigartige Sensibilisierungskampagne macht klar, dass die Früherkennung von Brustkrebs lebenswichtig ist», lässt sich Sonja Dinner, Präsidentin von «The Dear Foundation», in der Mitteilung zitieren. «Viele Frauen glauben, dass ein jährlicher Besuch bei der Frauenärztin genügt. Dem ist nicht so. Den Frauen wird empfohlen, einmal monatlich ihre Brust selbst zu untersuchen. Wie, das zeigt unsere «DearMamma-App», welche auch eine Vorlesefunktion aller Informationen bietet.»







Jährlich sind laut Mitteilung in der Schweiz 6000 Frauen und rund 60 Männer mit der Diagnose Brustkrebs konfrontiert. Davon sterben jeden Tag in der Schweiz bis zu vier Frauen. Eine Brustkrebs-Diagnose lässt sich nicht verhindern, jedoch kann durch eine Früherkennung Leben gerettet werden. Höchste Zeit, dass endlich ein Umdenken stattfindet. (pd/lol)