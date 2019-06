ADC-Yearbook 2019: Buch mit ADC-Siegerarbeiten erschienen

Reges Interesse am Donnerstagabend in der ADC-Galerie in Zürich-Wiedikon. Rund 70 Personen fanden sich an der Zentralstrasse ein, um das neue «ADC-Buch», welches die Siegerarbeiten der diesjährigen Prämierung zeigt, zu feiern. Das 140-seitige «Yearbook» wird bereits zum vierten Mal vom «persönlich»-Verlag publiziert und von der Migros gesponsert.

ADC-Vorstandsmitglied Markus Gut betonte in seiner Einführungsrede, dass dieses Buch ohne das Engagement des grössten Schweizer Werbeauftraggebers nicht möglich gewesen wäre. Ganz speziell begrüsste er deswegen Roman A. Müller, den frischgekürten Leiter Marketing-Kommunikation Migros, sowie dessen Vorgänger Roman Reichelt, der heute für die Credit Suisse das Marketing betreut.

Für Gut zeige das Buch, dass erfolgreiche Werbung in Papierform einen ganz anderen Stellenwert habe als im Internet. Speziell begrüsste Gut Adrian Graf, den vom ADC ausgezeichneten «Studenten of the Year».



Für «persönlich»-Verleger Matthias Ackeret ist es auch dieses Jahr wieder eine «grosse Genugtuung», dass das Buch wieder in Printform erscheinen konnte und damit auch ein interessiertes Publikum erreicht. ADC-Präsident Frank Bodin, der auch anwesend war, steuerte dem «Yearbook» erneut ein Vorwort bei.

Unter abo@persoenlich.com kann das «Yearbook 2019» für 25 Franken bestellt werden. Speziellen Dank gebührt neben Roman A. Müller (Migros) und Corinne Lüthi (Grafik) auch Frank Bodin, Markus Gut, Gioia Bozzato und Hanna Jackl (ADC). (red)