Publiziert am 21.01.2025

Im Zentrum des neuen Spots zur Information über den Sirenentest steht eine kleine Sirene auf einem Hausdach, die auf ihren grossen Auftritt wartet. Im Februar ist es dann endlich so weit und sie lässt ihre Stimme über die Dächer erschallen. Der Sirenentest findet in der Schweiz jeweils am ersten Mittwoch im Februar statt.

Der von Vaudeville Studios produzierte Film vermittelt der Bevölkerung, wie sie sich im Alarmfall verhalten soll: Radio einschalten und den Anweisungen der Behörden folgen. Zusätzliche Informationen werden über die App Alertswiss bereitgestellt. Die Produktion des vollständig in 3D animierten Films dauerte drei Monate und wurde von zwei Designern umgesetzt, schreibt Vaudeville Studios in einer Medienmitteilung. (pd/nil)