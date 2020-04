In Zeiten, in denen alle zuhause bleiben sollten, erinnert ein Plakataushang der BZ Berner Zeitung Passantinnen und Passanten daran, sich nicht draussen aufzuhalten.

Ursprünglich hatte die BZ Berner Zeitung geplant, auf den neuen Neo-Advertising-Plakatstellen, anfangs April eine Fortsetzung ihrer Leserkampagne «Immer die Region zuerst» zu schalten, heisst es in der Mittteilung dazu. Doch angesichts der alles überschattenden Corona-Pandemie sei gemeinsam mit der Werbeagentur Komet die Idee entwickelt worden, diese mehrheitlich an Passantenlagen gelegenen Plakatstellen für einen Appell an die Bevölkerung anstatt für herkömmliche Werbung zu nutzen.

Denn leider würden sich noch immer nicht alle an die Verhaltensregeln des Bundesamts für Gesundheit BAG halten und wie empfohlen zuhause bleiben. Speziell bei schönem «Plakat-Wetter» sieht man noch sehr viele Menschen draussen auf den Plätzen und in den Gassen. Darum hängen nun in der ganzen Hauptstadt Plakate, die alle Passantinnen und Passanten direkt ansprechen und sie zu solidarischem Handeln ganz im Sinne des BAG auffordern.

«Dieses Plakat ist ganz im Sinne der jetzt gefragten Solidarität. Für einmal plädieren wir fürs Zuhausebleiben. Verpassen müssen unsere Leserinnen und Leser aber trotzdem nichts - wir halten sie auf unseren digitalen Kanälen und mit unserer Zeitung auf dem Laufenden», wird Simon Bärtschi, Chefredaktor BZ Berner Zeitung, zitiert.

Verantwortlich bei Tamedia: Robin Tanner (Verlagsleiter Regionalmedien Deutschschweiz), Patrick Linder (Leiter Subscription Sales & Relations Regionalmedien), Nina Fryba (Creative Specialist Subscription Sales & Relations Regionalmedien) Verantwortlich bei KOMET: Jeff Gerber (CD/Text), Claudio Parente (AD), Melanie Schlunegger (DTP), Corinne Hert (Leiterin Beratung), Claudia Shatri (Senior Beraterin) (pd/wid)