Die Mechanik des regionalen Kampagnenklassikers für die «Berner Zeitung» von Komet ist im Prinzip ganz einfach – und «anscheinend unerschöpflich», wie Komet in einer Mitteilung schreibt. Die jüngsten Plakat- und Anzeigensujets würden beweisen: Bilder des Weltgeschehens werden mit Schlagwörtern zu regionalen Themen kombiniert und führen so potentiellen Leserinnen und Lesern Sujet für Sujet vor Augen, dass die «Berner Zeitung» selbst über internationale News aus ihrer eigenen regionalen Optik berichtet.

So assoziiert die «Berner Zeitung», bei der «immer die Region zuerst» kommt, Donald Trump und seinen Golfkameraden kurzerhand mit den «Büetzerbuebe» und den Grenzzaun zu Mexiko mit dem legendären «Röstigraben». So einfach und immer wieder überraschend könne Werbung sein, so Komet, – auch nach vielen Jahren. Nur sei es schade, dass man sie im Rest der Schweiz nicht sehen könne.

Verantwortlich bei der BZ Berner Zeitung: Robin Tanner (Verlagsleiter), Patrick Linder (Leiter Werbung). Verantwortlich bei Komet: Jeff Gerber (CD), Claudio Parente (AD), Daniel Müller, Luca Ferrari (Text), Claudia Shatri (Beratung), Corinne Hert (Client Service Director). (pd/eh)