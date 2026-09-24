Publiziert am 24.09.2026

Scholz & Friends Schweiz betreut Cailler seit 2025 als Leadagentur. Im Oktober 2025 folgte die Markenkampagne mit dem Schauspieler Jason Isaacs als Testimonial (persoenlich.com berichtete). Sie war Teil der Erneuerung der Marke, 150 Jahre nach der Erfindung der Milchschokolade durch Daniel Peter, den Schwiegersohn des Firmengründers François-Louis Cailler. Nun folgen zwei Kampagnen auf Produktebene.

Die erste Kampagne unter dem Titel «Fühl die Füllung» gilt den gefüllten Tafeln, die in vier Sorten erhältlich sind. Der Spot zeigt eine junge Protagonistin, die vor einer Tafel Cailler mit der Frage «Soll ich, oder soll ich nicht?» ringt. Der Film greift den Claim der Markenkampagne auf: Erst werde die Schokolade ausgepackt, dann ein Lächeln, heisst es in der Mitteilung. Ausgespielt wird der Spot schweizweit auf TikTok, YouTube und den Meta-Plattformen, ergänzt durch TV-Tag-Ons und Carousel Ads. Produziert hat Nosh Foodfilms, Regie führte Jorrit Stollmann.



Die zweite Kampagne bewirbt die Joy-Pralinés unter dem Slogan «Cailler Joy. Freude zu teilen». Die Agentur stützt sich dabei auf das Sprichwort, wonach geteilte Freude doppelte Freude sei. Unter der Idee «Pass the Joy» folgt die Kamera einer Packung, die innerhalb einer Gruppe von fünf Freunden weitergereicht wird. Als Produktmerkmal nennt die Mitteilung die unterschiedlichen Füllungen und Texturen unter der Schokoladenhülle. Für diesen Film zeichnet Eddyfilm verantwortlich, Regie führte Christophe Dolcerocca.









Weiter nennt die Mitteilung eine Ausspielung ab sofort in der Deutschschweiz und in der Romandie über TV, Onlinevideo, OOH, DOOH, Social Media und Influencer-Kooperationen. (pd/cbe)