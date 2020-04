Auch wenn dieses Jahr keine Löwen vergeben werden, findet die Schweiz Beachtung an den Cannes Lions. Aufgenommen wurde die Idee #StayAtHomeWeather zur Coronakrise von Freundliche Grüsse. Mit der Idee werden Menschen mittels einem angepassten Wettersymbol dazu angehalten, zu Hause zu bleiben, trotz sonnigem Wetter (persoenlich.com berichtete).

Cannes Lions bietet kreativen Ideen eine Plattform. Unter dem Titel «Creativity Moves us Forward» kann die Community Arbeiten einreichen. #StayAtHomeWeather wird als eine von vier Arbeiten in der Rubrik «Simple but Innovative Ideas» honoriert, wie die Agentur mitteilt. Grund für die Inkludierung ist laut den Verantwortlichen bei Cannes Lions «… we think it’s very innovative …». Freundliche Grüsse sei dank eines Artikels auf persoenlich.com auf die Einreichemöglichkeit aufmerksam geworden.

Verantwortlich bei Freundliche Grüsse: Pascal Deville, Samuel Textor (Creative Direction), Norihito Iida (Konzept & Art Direction). (pd/cbe)