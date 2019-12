Clear Channel: Carat inszeniert Luxusbrands mit DOOH

Carat hat vom 2. bis 8. Dezember mit einem Fullbranding die LVMH-Marken Louis Vuitton, Christian Dior Couture, Tag Heuer, Parfums Christian Dior und Sephora beworben, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Kampagne lief kurz vor Weihnachten – zum richtigen Zeitpunkt für die passende Kundschaft in Shoppinglaune. Sie wurde im direkten Umfeld der Stores an der Bahnhofstrasse und mit hochwertigen Visuals und Animationen ausgespielt.

Dieser Case zeige exemplarisch, dass Aussenwerbung dank DOOH auch für das Image und den Absatz von Luxusprodukten wegen neuen Technologien, hochwertiger Infrastruktur und exzellenten Lagen immer interessanter werde.

«Für uns stimmte alles - Zeitpunkt, Nähe zu den Stores, klar definierte Zielgruppe, präzise Aussteuerung, konkurrenzloses Umfeld», liess sich Stefania Parnigotto, Account Director für LVMH bei Carat Switzerland, in der Mitteilung zitieren. «Das konnte auch Louis Vuitton und Dior Couture für ihre erste digitale Out-of-Home-Kampagne in der Schweiz überzeugen. Clear Channel hat uns bei dieser Umsetzung von der ersten bis zur letzen Minute perfekt unterstützt.»







Verantwortlich bei Carat: Stefania Parnigotto, Antonia Broschat; verantwortlich bei Dentsu Aegis Network Switzerland – Amplifi: Anja Haenni; verantwortlich bei Clear Channel: Stephan Schwab, Karin Strebel (Video). (pd/lol)