Republica: Change-Prozess und neues Erscheinungsbild

Publiziert am 24.10.2024

Unter dem Motto «Down to earth. To the stars.» hat sich Republica in den vergangenen Monaten einem Change-Prozess unterzogen und neu aufgestellt, heisst es in einer Mitteilung. Die Berner Agentur wurde vor rund 25 Jahren vom heutigen CEO Bala Trachsel gegründet und beschäftigt aktuell ein rund 40-köpfiges Team.

Republica hat sich in den letzten Monaten kreativ neu ausgerichtet. «In Zeiten, in denen unsere Kundinnen und Kunden mithilfe von KI ihre Texte, Bilder, Videos und Websites auch selbst kreieren können, gewinnen herausragende Ideen immer mehr an Bedeutung. Umso wichtiger sind Experten und Expertinnen mit einem Gespür für herausragende Kreation», wird CEO Bala Trachsel zitiert.

Das Projekt «Rethinking Republica» startete Anfang 2024. Dabei spielte die neu aufgestellte Führung der Kreation eine entscheidende Rolle: Seit März ist Florian Birkner als Creative Director mit an Bord (persoenlich.com berichtete). Er leitet die Kreation gemeinsam mit Creative Director und Partnerin Stefanie Berchtold. Zusammen mit Bala Trachsel verwirklichte das Führungs-Duo in den letzten Monaten den Change-Prozess und vermeldet bereits jetzt diverse Neugeschäfte.

Der Agentur-Refresh entstand unter dem Dach der Dual Mission «Down to earth. To the stars.». Diese soll in Zukunft das Denken und Handeln der Agentur prägen, heisst es weiter. Florian Birkner erläutert die Dual Mission so: «Republica ist eine Agentur mit einer eigenständig gewachsenen Kultur und wertvollen Inhouse-Kompetenzen, die wir unbedingt in den Change-Prozess integrieren wollten. Gleichzeitig war es uns wichtig, eine neue Dynamik zu entfachen und den Energiemoment eines Neustarts zu pushen. Mit unserer Dual Mission feiern wir beides – das fundierte Verständnis für die richtigen Strategien und Botschaften sowie den Griff zu den kreativen Sternen.»

Im September wurde das neue durchgängige Erscheinungsbild der Agentur lanciert. Dabei zeigt sich die neue Dynamik insbesondere am neuen Logo und der komplett überarbeiteten Website. Stefanie Berchtold betont: «Unser neuer Look ist gleichermassen herausfordernd wie energiegeladen und unterstreicht die grosse Themenvarianz, in der wir unterwegs sind. Zudem war es uns wichtig, nach Innen und nach Aussen ein unübersehbares Zeichen zu setzen.»

Die Massnahmen zeigen bereits Wirkung: So entsteht aktuell eine Angebots-Kampagne mit zwei TV-Spots und breit angelegter Out-of-Home-Werbung mit Plakaten zur Winterkampagne der Jungfrau Ski Region. Bereits im September entstand eine Kampagne für die Pädagogische Hochschule Bern und eine neue Kampagne für die Schweizerische Herzstiftung ist in Vorbereitung. (pd/wid)