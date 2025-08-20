Zweiraab: Charles Nguela als Richter und Angeklagter

Publiziert am 20.08.2025

Im Kampagnenvideo geht es um ein Gerichtsverfahren. Der Vorwurf lautet: Online-Autokauf. Darin spielt Comedian Charles Nguela in einer One-Man-Show alle Rollen – von Richter und Anwalt über Staatsanwaltschaft und Zeuge bis hin zum Publikum. Die kreative Umsetzung übernahm die Agentur Zweiraab-Media aus Einsiedeln, teilt diese mit.

Mit diesem Format will Amag die Verkaufsargumente ihrer Online-Plattform transportieren. Luca Steiner, Projektleiter bei Zweiraab-Media, beschreibt die Umsetzung als technisch anspruchsvoll. Die grösste Herausforderung habe darin bestanden, die verschiedenen Rollen glaubwürdig im Bild zusammenzubringen.

Das Video richtet sich an digital affine Autointeressierte ab 20 Jahren. Die Verbreitung erfolgt über Social Media, YouTube, die Amag-Webseite sowie digitale Screens der Marke. (pd/spo)