Publiziert am 01.07.2024

Christian Kies übernimmt die kreative Gesamtleitung der Jung von Matt-Gruppe in der Schweiz, heisst es in einer Mitteilung. Kies war zuletzt Executive Creative Director für den globalen Mercedes-Benz-Etat bei der Agentur Antoni in Berlin. Für seine Arbeiten wurde der 43-Jährige vielfach international ausgezeichnet. Mehrere Cannes Löwen, Pencils und alle weiteren wichtigen Awards schmücken seinen Palmares, der jüngst durch mehrere Nägel bei den ADC Awards 2024 in Deutschland erweitert wurde.

Zuvor war er acht Jahre für Jung von Matt in Berlin tätig und prägte dort Etats von Netflix, DHL, Mercedes-Benz und Nikon massgeblich mit. Kies beherrsche die komplette Werbeklaviatur von emotionalem Storytelling über Installationen, physical Experiences bis hin zu zeitgeistigen Social Media Cases – und das auf nationalem wie internationalem Level, schreibt JvM. Neben seinem feinen Gespür für progressive Ideen und der unablässigen Suche nach relevanten Insights gelte Kies als Craft-Experte und als nahbare, empowernde Führungskraft.

«Noch mehr aus dem Schweizer Potenzial herausholen», so beschreibt Roman Hirsbrunner, CEO von Jung von Matt in der Schweiz, die Aufgabe des neuen CCO in der Mitteilung. «Mit Christian holen wir uns einen internationalen Top-Kreativen und streben mit ihm nach der kreativen Pole Position, nicht nur in der Schweiz, sondern auch international bei Jung von Matt.» So stärke man die Schweiz als kreativen Hotspot. Das sei nicht nur für Talente spannend, die von internationaler Erfahrung profitieren möchten, sondern vor allem auch für Unternehmen, die ihre Kommunikation auf ein neues Level bringen und sich vom Markt abheben wollen, fügt der CEO an.

Kies kommentiert seinen Start bei Jung von Matt wie folgt: «Das in der Schweiz schlummernde kreative Potential, der Durst der Schweizer Kund:innen nach progressiven Ideen und die Offenheit gegenüber neuen Einflüssen sind für mich der ideale Nährboden für herausragende Arbeiten. Ich freue mich darauf, aus der Schweiz heraus internationale Benchmarks zu setzen und für Furore zu sorgen.»

Christian Kies startet nach seinem Umzug von Berlin in die Schweiz am 1. September 2024. Nach dem Wechsel von Luitgard Hagl, Managing Creative Director und Agency Lead von Jung von Matt Limmat, im Februar zu Saatchi & Saatchi Deutschland war die Kreativführung der Agentur unbesetzt. (pd/wid)