ViznerBorel hat für die neue Kollektion von Navyboot eine Kampagne entwickelt und bewirbt «moderne Looks in Premium-Qualität». Die Kampagne umfasse klassische Medien, die sozialen Plattformen, CRM-Massnahmen und POS, heisst es in der Mitteilung.

Verantwortlich bei Navyboot: Katharina Rist (Marketingleiterin); verantwortlich bei ViznerBorel: Lajos Vizner, Guillaume Borel (Gesamtverantwortung). Hanna Zimmermann (Creative Direction). Eveline von Jarzebowski (Beratung). Fotografie: Armin Zogbaum. Bildbearbeitung: Olivier Yoshitomi. (pd/wid)