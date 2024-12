Publiziert am 02.12.2024

Die Agentur Jung von Matt Limmat hat für die das Traditionsunternehmen Confiserie Sprüngli den visuellen Markenauftritt mit feinen Nuancen überarbeitet. Der Fokus liegt auf der Produktqualität, die künftig in kontrastreicherer Lichtgebung präsentiert wird. Über alle Kommunikationskanäle hinweg bleibt der Auftritt klassisch und zurückhaltend.

Der Claim «Genau wie ich es liebe» unterstreicht die emotionale Verbindung zu den Produkten, schreibt die Agentur in einer Medienmitteilung. Die Marke setzt dabei auf Kontinuität und respektiert ihre jahrhundertealte Geschichte.Einen neuen Weg in der Publikumsansprache geht die Confiserie Sprüngli mit einer Wichtelaktion in ausgewählten Filialen, bei der Kunden Geschenke für ihre Liebsten auswählen können.