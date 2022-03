Galaxus: Cooler Song über eigenen Eistee

Wer zu spät kommt, den bestraft das Leben. Nicht so bei Galaxus. Dessen Eistee «Balitea» kommt später als der «Tastea» von Mutter Migros, dafür mit ordentlich «Wums»: «Balitea» wird begleitet von einem saftigen Rap-Soundtrack. Gesicht der Kampagne ist der Redaktor und selbsternannte YouTube-Star Simon Balissat. Musikalisch unterstützt ihn kein unbeschriebenes Blatt: Rapper Lil Bruzy. Die Kampagne wurde online ausgespielt, wie es auf Anfrage heisst.

Alles begann mit einem einfachen Eistee-Tasting für die Galaxus-Community. In der Hauptrolle: Simon Balissat, Connoisseur und Eistee-Tester. Capital Bras «Bratee» und Shirin Davids «DirTea» standen auf dem Menüplan. Angewidert von dem Geschmack der Rap-Eistees rechnete Balissat mit den Machern ab und blühte mit der Idee einer Eistee-Eigenkreation auf: «Die Idee war einen eigenen Eistee zu mischen und vielleicht ein paar Stück zu verkaufen. In der Konzeption mit dem Projektteam ist es dann etwas ausgeartet. Jetzt ist mein Gesicht nicht nur auf einer Flasche, sondern ich bin Rapper und in einem Videoclip zu sehen», wird Balissat in einer Mitteilung zitiert.

Ein Telefonat mit Lebensmittelhersteller Holderhof später stand das Konzept. Kurzerhand stieg Simon Balissat in seine XL-Fubu-Hose, stülpte den Hygiene Anzug über und lancierte die «Balitea»-Produktion.

Den Eistee gibt es in zwei Geschmacksrichtungen: Pfirsich Hibiskus und Rooibos Orange.

