Valencia Kommunikation: Coop lässt es erneut schneien

Diesen Winter kehrt ein alter Bekannter in den Coop zurück: Nevi, das fröhliche Schneemonster ist wieder da. Begleitet wird es in der von TBWA konzipierten Imagekampagne von Flo, dem vorwitzigen Eichhörnchen (persoenlich.com berichtete). Innerhalb der Imagekampagne präsentieren die beiden «eine Sammelaktion mit tollen Winterprämien für Gross und Klein», wie es in einer Mitteilung heisst.

Valencia Kommunikation durfte für die Promotion ein umfangreiches Massnahmenpaket gestalten, inklusive Bewegtbild für DOOH, TV und Online. Speziell für den Programmatic-Einsatz wurden verschiedene Versionen der Bumper für Erwachsene und Kinder erstellt.

Im Printbereich wurde laut Agentur besonders darauf geachtet, dass sich die Werbemittel harmonisch in die Coop-Weihnachtskommunikation einfügen.





Eine weitere Besonderheit sei bei den Sammelprämien zu finden: In Zusammenarbeit mit der Coop-Kulinarikplattform Fooby wird das «little Fooby Kochbuch» angeboten, welches ebenfalls von Valencia Kommunikation gestaltet wurde. Dieses sei «randvoll mit Rezepten, Tipps und kleinen Rätseln» und motiviere Kinder und Erwachsene zum gemeinsamen Kochen.

Die Promotion «Let It Snow» läuft vom 5. November bis 24. Dezember 2021 bei Coop und verschiedenen Partnerformaten.

Verantwortlich bei Coop: Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Simon Bohnenblust (Leiter Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Sabine Gnand (Projektleiterin Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Saara Jeisy (Projektleiterin Marketingkommunikation), Joachim von Allmen (Leiter POS Retail), Simon Flatt (Leiter Media), Karin Rieth (Leiterin Media Klassisch), Lukas Schmid (Senior Projektleiter Digital Media), Florian Lanovic (Leiter Social Media & Online Campaigning), Anja Nowak (Projektleiterin Online Campaigning), Oliver Pursell (Projektleiter Social Media), Nathaline Neuschwander (Leiterin Fooby), Stephanie Stähli (Projektleiterin Fooby); verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Tommy Schilling (Creative Director), Meret Renggli (Beraterin), Lea Bantlin (Trainee) Sebastian Refardt (Senior Texter), Michael Wenk (Art Director), Nadine Gschwend (Art Director), Amadea Waldmann (Grafikerin), Marco Fritz (Polygraf), Niklas Dunke (Polygraf); verantwortlich bei WirzFraefelPaal Productions: Stefan Fraefel (Executive Producer), Nina Wirth (Producer); verantwortlich bei TWmedia: Stephan Küng (Gesamtverantwortung), Manuela Brunner (Mediaplanung), Pearl Kathriner (Senior TV Planerin), Damiano Vitali (Head of TV), Sven Däschner (Head of Online), Aaron Salzgeber, Flavio Garofalo (Digital Campaign Manager). (pd/cbe)