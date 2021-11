Dank einer magischen Begegnung im letzten Jahr ist das Schneemonster endlich wieder glücklich. Und weil es so glücklich ist, lässt es Nevi schneien. Und wie. Das Resultat: Weisse Weihnachten.

Doch nicht nur im Spot gab es viel Schnee. Fast zeitgleich wurde die Schweiz auch im echten Leben mit Rekordschnee beschenkt – die ideale Grundlage für eine Fortsetzung. Darin lernt das Schneemonster dank seinem neuen Mitbewohner, dem Eichhörnchen Flo, dass Bedürfnisse verschieden sind und dass wahre Freundschaft Nähe und Distanz braucht.

Zur Weihnachtszeit unterstreicht Coop einmal mehr, dass ihr Markenversprechen «Für mich und dich» mehr ist als ein Versprechen und feiert auch in der Fortsetzung die Magie des Füreinander da sein, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Film zeige, warum Nähe, gerade in der Festtagszeit, so wichtig sei und widme sich der Frage, was ein Zuhause wirklich ausmache. Ein Thema, welches sich auch im eigens dafür komponierten Soundtrack «Home» widerspiegelt und von Mark Kelly bewegend interpretiert wurde, heisst es weiter

Der Spot selbst ist laut Mitteilung «ein märchenhafter Mix aus in der Schweiz gedrehten Live-Action-Szenen und hochwertigem CGI». Das Character-Design von Schneemonster Nevi und seinem neuen Mitbewohner Flo wurde übrigens vom international anerkannten Top-Artist Michael Kutsche entwickelt, der sonst für Tim Burton und andere Hollywood-Grössen arbeitet.

Passend zum TVC gibt es die Geschichte auch als Hörbuch – allerdings aus einer anderen Perspektive. In einem Prequel wird die Story des neuen Protagonisten erzählt und wie es überhaupt zu der schicksalhaften Begegnung mit Nevi gekommen ist. Und warum wahre Freundschaft nicht in Nüssen aufzuwiegen ist.

Die Kampagne startete am Donnerstag schweizweit in drei Sprachen – unter anderem mit Online- und TV-Spots, Kino, Print, OOH- und DOOH-Massnahmen sowie Umsetzungen am POS.

