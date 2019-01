Kunden von Coop Mobile seien neu mit Swisscom «im besten Netz der Schweiz» unterwegs. Dies soll die aktuelle Kampagne kommunizieren, die mit Plakaten, digitalen Bannern und Print-Inseraten in allen drei Sprachregionen der Schweiz präsent ist. Die Konzeption und Umsetzung der Kampagne stammt von Bühler&Bühler, wie die Zürcher Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Nebst der Kampagne zur Neukundengewinnung hat Bühler&Bühler die Kommunikationsstrategie für bisherige Coop-Mobile-Kunden mitgestaltet. Daraus entstanden personalisierte Direct Mailings und SMS mit passenden Landingpages für verschiedene Zielgruppen.

«Coop Mobile vereint eine Premium-Infrastruktur mit einem preiswerten Abo von einem der führenden Detaillisten in der Schweiz», wird Creative Director Doris Bühler in der Mitteilung zitiert. Das Produkt sei «zu gut» und brauche weder «ein reisserisches Sujet» noch «falsche Versprechen», so Bühler.

Verantwortlich bei Coop: Daniel Stucker (Leiter Direktion Trading, Mitglied der Geschäftsleitung), Benedikt Pachlatko (Leiter Kooperationen), Stefan Berberig (Purchasing Product Manager), Ronald Fürer (Product Manager); verantwortlich bei Swisscom: Cyril Wick (Head of 2nd and 3rd Brand), Pascal Stuber (Head of Sales 2nd and 3rd Brand), Gianluca Corradi (Marketing Manager), Nathalie Maibach (Communication Manager); verantwortlich bei Bühler&Bühler: Doris Bühler (Creative Director), Osman Bayindir (Consultant), Rebecca Knobel (Text & New Media Producer), Marielle Roth (Text & New Media Producer), Marko Lukac (Lead Digital), Sarah Monteiro (Designer), Kristina Kuenzer (Designer). (pd/as)