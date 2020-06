Valencia: Coop sorgt für einen spannenden Sommer

Wer diesen Sommer zu Hause bleibt, muss nicht auf Spass verzichten, dank der neuen Coop-Sammelaktion für sommerliche Sammelartikel. Für Action bei Jungen und Junggebliebenen sorgen ein Nerf-Beach-Ball-Set, ein Neopren-Volleyball sowie ein Super Soaker und ein Blaster. Eher an die Erwachsenen richten sich das gestreifte Strandtuch und die entsprechende Strandtasche.

Valencia war bei «Hello Summer» für die gesamte Kommunikation der Promotion verantwortlich, wie die Agentur mitteilt. Das Rundumpaket beinhaltet, neben Visual und Naming, eine konzertierte Kombination aus Onlinemassnahmen wie Banner und Bumper Ads mit Offlinemassnahmen wie Digital Out of Home, TVC, Print und diverse POS-Werbemittel, vom Promotionsdisplay bis zur Tragtasche.

Bei der Produktion des Bewegtbildes herrschten wegen Corona besondere Bedingungen, und manche Ideen konnten nicht so umgesetzt werden, wie ursprünglich geplant, so die Agentur. In Zusammenarbeit mit dem Kunden hätte trotzdem die optimale Lösung gefunden werden können. Die Models seien einzeln auf Greenscreen gefilmt und anschliessend digital zu einer Animation zusammengefügt worden. So entstanden laut Mitteilung ein Spot in einer 25- und einer 15-Sekunden-Version, sowie Bumper Ads und How-to-Videos.

Die Promotion «Hello Summer» läuft vom 5. Juni bis 18. Juli 2020 in den Coop-Supermärkten sowie bei Coop City, Coop Bau+Hobby und im Coop Restaurant.

Verantwortlich bei Coop: Vanessa Finzer (Leiterin Werbung), Simon Bohnenblust (Leiter Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Sabine Gnand (Projektleiterin Werbung Promotion/Verkaufsförderung), Saara Jeisy (Projektleiterin Marktbearbeitung), Joachim von Allmen (Leiter POS Retail), Simon Flatt (Leiter Media), Karin Rieth (Leiterin Media Klassisch), Lukas Schmid (Senior Projektleiter Digital Media), Rahel Kühne (Leiterin Social Media & Online Campaigning), Lucas Bieler (Projektleiter Online Campaigning), Oliver Pursell (Social Media Manager); verantwortlich bei Valencia Kommunikation: Tommy Schilling (Creative Director), Meret Renggli (Junior Beraterin), Lara Babbi (Kommunikationsplanerin) Sebastian Refardt (Senior Texter), Nadine Gschwend (Art Director), Marco Fritz (Polygraf), Niklas Dunke (Polygraf); verantwortlich bei WirzFraefelPaal Productions: Stefan Fraefel (Executive Producer), Nina Wirth (Producer), Adrian Wisard (Regie); verantwortlich bei HitMill: Fred Herrmann (Composer, Producer), Roman Camenzind (Executive Producer), Noemi Mathis (Projektleitung); verantwortlich bei TW Media: Stephan Küng (Gesamtverantwortung), Manuela Renner (Mediaplanung), Pearl Kathriner (Senior TV Planerin), Damiano Vitali (Head of TV), Sven Däschner (Head of Online). (pd/cbe)