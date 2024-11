Valencia: Coop startet süsses Winterwunder

Publiziert am 07.11.2024

Alles, was den Winter schöner macht, verspricht die neue Coop-Sammelpromotion «Winter Wunder». Unter den Sammelartikeln sind zum Beispiel eine Lichterkette und eine Kuscheldecke für Erwachsene oder eine Backschürze inklusive Guetzli-Ausstecher für Kinder. Star der Promo ist «Billie», ein Reh, das als Plüschfigur erhältlich ist. Valencia Kommunikation hat «Billie» für die Kommunikation der Promotion ins Zentrum gesetzt und lässt es als tapsigen Präsentator agieren, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Die Kreation des Bewegtbildes war eine besondere Challenge, denn die Spots müssen die Sammelartikel emotional und prägnant in Szene setzen – in nur 15 Sekunden», lässt sich Valencia-COO Tommy Schilling zitieren. Valencia habe darum Storyboards entwickelt, in denen das animierte Reh auf humorvolle Weise mit den Sammelartikeln der Promotion interagiere und dabei seinen niedlichen, tapsigen Charakter zeige. Umgesetzt wurden die Filme gemeinsam mit Shining Film für die Produktion und Post Office Studios für Character Design und Animation. So entstanden drei kurze TV-Spots, welche für weitere Bewegtbild-Formate adaptiert wurden.

Die Kampagne läuft vom 8. November bis 24. Dezember 2024 über mehrere Kanäle – von klassischer Printwerbung über Onlinemarketing bis zu Social Media und Point-of-Sale-Massnahmen. (pd/cbe)