Publiziert am 31.08.2026

Die Filmgerberei hat für Coop den Employer-Branding-Film «Choose your character» realisiert. Darin berichten drei Lernende von ihren Sorgen vor der Lehre – etwa der Furcht, nur «eine Nummer» zu sein –, die sich im Berufsalltag nicht bestätigt hätten, wie es in der Mitteilung heisst. Die Produktionsbilder zeigen die Lernenden unter anderem in einer Pflanzenabteilung, bei den Frischwaren sowie in der Logistik am Hubwagen.

Laut Mitteilung reagiert Coop damit auf einen Lehrstellenmarkt, der sich durch den demografischen Wandel zum «candidate's market» entwickle, sowie auf eine junge Zielgruppe, die gestellte Inhalte schnell durchschaue.

Es ist nicht die erste Zusammenarbeit der beiden: 2022 entstand mit «Deine Lehre. Deine Zukunft.» (Regie: Alun Meyerhans) bereits ein Lehrlingsfilm für Coop, der laut Siegerliste des Golden Award of Montreux 2022 sowie den Delphin-Trophäen mehrfach ausgezeichnet wurde. Coop ist nach eigenen Angaben die zweitgrösste Lehrstellenanbieterin der Schweiz. (pd/nil)