CRK freut sich über eine ganz besondere Ehre. Zum 100. Jubiläum des ADC New York wurde die Agentur als «Boutique Agency of the Year» ausgezeichnet, wie CRK in einer Mitteilung schreibt. Verdient habe sie sich «diesen sensationellen Titel» mit je einem Gold- und Bronzewürfel für den Film «Das bewegte Leben der Rosemarie» der Kampagne «Karriere machen als Mensch» im Auftrag von Curaviva Schweiz, Spitex Schweiz und OdASanté (persoenlich.com berichtete). Die Kampagne hat zum Ziel, Karrieren in der Langzeitpflege zu stärken und die Rekrutierung von Fachpersonen zu unterstützen.

Die ADC Annual Awards wurden im Rahmen der Creative Week 2021 in New York zum 100. Mal vergeben. Die Awards des ADC New York sind die älteste Jurierung der Welt und zeichnen Leistungen und Innovationen in allen Formen von Design und Werbung aus. Zusätzlich gewann die Kampagne von CRK für die Langzeitpflege einen «Graphite Pencil» bei den D&AD Awards sowie zwei «Merits» an der One Show. (pd/cbe)