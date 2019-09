Wahlen 2019: CVP muss für Onlinekampagne Kritik einstecken

Die Wogen gehen momentan hoch. Am Montag hat die CVP Schweiz eine aggressive Onlinekampagne gestartet. Wer auf Google nach bestimmten Kandidierenden sucht, dem wird als erstes Suchresultat kandidaten2019.ch angezeigt – auf den ersten Blick harmlos:

Beim Klick auf die Anzeige erscheint die Website in der jeweiligen Farbe der Partei des gesuchten Kandidaten – beispielsweise bei Christian Wasserfallen in FDP-blau, bei Roger Köppel in SVP-grün. Nach einigen Argumenten kommt der Hinweis «Zeigt mir lieber echte Lösungen». Die Seite entpuppt sich als CVP-Wahlkampagne.

Politiker nerven sich in den sozialen Medien über die CVP-Onlinekampagne – diese wird als «Schmutzkampagne» oder «Hetzkampagne» betitelt:

Verzweifelt, verzweifelter, CVP.

Die Hetzkampagne der @CVP_PDC ist wohl der letzte Strohhalm bevor sie von den Grünen überholt wird. Auch in der #Klimapolitik gilt: Lösungen statt Empörung: https://t.co/UJE3ZULcpj pic.twitter.com/5wwP1KsQTj — Christian Wasserfallen (@cwasi) September 17, 2019

Die @CVP_PDC überzieht die Schweiz einer orchestrierten Social Media Schmutzkampagne. Die @CVP öffnet den Giftschrank und packt das Senfgas aus. Negative Evolution - unschweizerisch - So nicht! Anstand bleibt! @FDP_Liberalen @SVPch @Jungfreisinnige — Marcel Dobler (@Marcel_Dobler) September 17, 2019

Wow! Die #cvp bricht neue Dämme mit Schmutzkampagne. SP-Kandis via Google-ads "beschuldigt" für höhere #Prämienverbilligung für Familien zu sein. Uii. Sie wollen uns damit schaden. Aber wisst ihr was? Bevor euch die Versicherungen kauften, habt ihr euch für Familien interessiert. — David Roth (@DaRoth) September 16, 2019



Auch der Politikberater Mark Balsiger hat sich in die Diskussion eingeschaltet. Die CVP riskiere, dass mit der Kampagne eigene Leute demobilisiert werden, schreibt er auf Twitter:

Hoppla, #CVP greift in den verschiedensten Kantonen Kandis von anderen Parteien an - mit #GoogleAds. #negativecampaigning ist effektiv, wenn Anwürfe stimmen, sonst verpuffen die Attacken. CVP riskiert, dass damit eigene Leute demobilisiert werden. #Boomerang #WahlCH19 pic.twitter.com/2rZLiCfbD7 — Mark Balsiger (@Mark_Balsiger) September 17, 2019



CVP-Parteipräsident Gerhard Pfister wehrt sich gegen die Vorwürfe. «Wir machen eine Vergleichskampagne», sagt er zu «Watson». «Wir zielen nicht auf die Person, sondern zeigen den Wählerinnen und Wählern lediglich, für welche Positionen die anderen Parteien stehen.»

Hinter der Aktion steht laut «Die Ostschweiz» die Agentur Enigma aus Bern. Die Firma sei spezialisiert auf das Zusammenspiel zwischen Strategie, Targeting und Automatisierung. (cbe)