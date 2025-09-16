Mona und Mateo: Cybersecurity wird zur Action-Show

Publiziert am 16.09.2025

Nach einem erfolgreichen Pitch präsentiert die Agentur Mona und Mateo ihre erste Arbeit für Swisscom. Die Kampagne macht Swisscoms strategische Neuausrichtung «Entdecke, was du kannst» konkret und zeigt, wie Security-Lösungen wie Beem Geschäftskunden dabei unterstützen, sich geschützt in der digitalen Welt zu bewegen.

Der kreative Ansatz verwandelt unsichtbare Cyberbedrohungen wie Hackerangriffe oder Identitätsdiebstahl in digitale Gegner, die in actionreichen Szenen abgewehrt werden. Im Zentrum stehen laut Mitteilung zwei Filme, ergänzt durch Reminder und Cutdowns für maximale Reichweite.

Auf Plakaten treten die Protagonisten in selbstsicheren Posen auf, umgeben von einer leuchtenden Swisscom-Sicherheits-Aura.

«Cybersecurity ist ein Thema, das uns alle betrifft. Mit dieser Kampagne wollen wir zeigen, dass wir unsere Kundinnen und Kunden nicht alleinlassen, sondern sie aktiv schützen und so bestärken», wird Sandra Kollinger, Senior Communication Manager bei Swisscom, zitiert.

Die schweizweite Kampagne läuft seit dem 8. September 2025 im TV, OOH, DOOH, Online und auf Social Media. (pd/cbe)