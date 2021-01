Publicis: Da für die Älplerin, die Cosplay liebt

Mit der Strategie 2021 bis 2024 reagiert die Post auf die Veränderungen in Gesellschaft und Wirtschaft. Mit ihren Mitarbeitenden und ihrer physischen und digitalen Infrastruktur setzt sie überall in der Schweiz auf Logistik-, Kommunikations- und Mobilitätsdienstleistungen für die sich verändernden Bedürfnisse der Menschen und Unternehmen in allen Regionen, in Stadt und Land.

Auch in der Kommunikation wird der Service-public-Gedanke «Die Post ist da für alle» neu erlebbar gemacht: Die Post ist mit ihren neuen und traditionellen Services da für jeden Einzelnen, wie aussergewöhnlich seine oder ihre Gewohnheiten auch sind. In einer immer fragmentierteren Schweiz bleiben die verschiedenen Services und die Post als Ganzes für Menschen und Unternehmen sehr relevant, schreibt die Agentur Publicis in einer Mitteilung.

In den von Publicis entwickelten und mit Regisseur Alex Feil umgesetzten Filmen wird auf eine spezielle Art gezeigt, wie individuell die Hauptperson des Films lebt – mit einer konstanten Kamerarückfahrt durch ihr teilweise sehr überraschendes Leben. Dabei entpuppt sich beispielsweise eine junge Frau, die im Sommer auf der Alp Ziegen hütet, im Winter als Spitalangestellte, die Shuffle Fitness betreibt und Cosplay-Partys feiert. Oder der Mann, der regelmässig seine Echsen füttert und sein Auto wäscht als Professor, der seinen Studierenden elektromagnetisch induzierte Gitter im hybriden Halbleiter-Quantenpunkt-Nanorodensystem erklärt.



Die Kampagne wird sowohl digital als auch im TV in verschiedenen Längen eingesetzt.

Verantwortlich bei der Post: Alexander Fleischer, Christina Buck, Daniela Ciotto, Michel Sulser, Christian Erdmann; verantwortlich bei Publicis: Albert Matzinger (Text), Silvia Meierhofer (Art Direction), Peter Brönnimann, Pablo Schencke (Creative Direction), Thomas Wildberger (CEO), Anna Magnaguagno, Urs Hirschi (Beratung), Sarida Bossoni, Suzana Kovacevic (Integrated Producers); verantwortlich bei Pumpkin Film: Alex Feil (Regie), Jan Mettler (Kamera), Sonja Brand (Managing Director), Birgit Damen (Producer); Fotos: Claudia Link. (pd/cbe)