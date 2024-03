Mit einer klaren Botschaft zu mehr Sicherheit auf den Strassen des Kantons Zürich startete am Mittwoch die von der Zuger Agentur Agentmedia kreativ umgesetzte Kampagne «App Gelenkt?». Ziel ist es, die Öffentlichkeit über die Risiken der Ablenkung durch Smartphones im Strassenverkehr zu sensibilisieren. Die Abteilung Prävention der Kantonspolizei Zürich hat diese Initiative in enger Zusammenarbeit mit Agentmedia entwickelt, um Autofahrer, Radfahrer und Fussgänger gleichermassen zu erreichen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Website app-gelenkt.ch diene als zentrale Informationsplattform der Kampagne, die über die nächsten drei Jahre Verkehrsteilnehmer sensibilisieren soll. Dies geschehe vor dem Hintergrund der Verkehrsunfallstatistik 2023, die einen leichten Anstieg der Unfallzahlen verzeichnet, jedoch auch einen Rückgang schwerer Verletzungen und Todesfälle im Strassenverkehr zeige. Besonders betroffen sind demnach ungeschützte Verkehrsteilnehmer, was die Dringlichkeit der Kampagne unterstreicht.

Innovative Ansätze und klare Botschaften

«App Gelenkt?» besticht laut der Agentur durch ihre kreative und ansprechende Kommunikationsweise. Durch ein cleveres Wortspiel zwischen «Ablenkung» und «App» in Verbindung mit aussagekräftigen Visualisierungen – sei es Auto, Fahrrad oder Fussgänger – werde die Kernbotschaft der Kampagne auf eine eingängige und dennoch tiefgründige Weise vermittelt. Die Verwendung des «Smiley»-Icons bringe eine humorvolle Note ein, ohne dabei die ernste Thematik zu untergraben.

Mit einer weisenden, jedoch nicht belehrenden Tonalität, und der Darstellung der Polizei in einer sympathischen Rolle, schafft die Kampagne laut Agentur «eine Balance zwischen Unterhaltung und Aufklärung». Durch Plakataushänge in allen Gemeinden des Kantons und praktischen Give-Aways zur sicheren Handyverstauung während der Fahrt sowie Postkarten mit QR-Code Verlinkung auf die Landingpage, soll die Wirkung der Kampagne zusätzlich verstärkt werden.

Kampagnenleitung: Kantonspolizei Zürich, Präventionsabteilung; Konzept, Gestaltung und Entwicklung: Agentmedia, Cham; Illustrator: Patrick Oberholzer, Winterthur. (pd/cbe)