Zum Auftakt der neuen Saison bringt die Poloshirt-Marke AD.M ihre neunte Kollektion auf den Markt. In Szene gesetzt werden die neuen Modelle allerdings nicht auf dem Catwalk, sondern auf dem Dancefloor. Die Zürcher Werbe- und Designagentur rosarot hat dafür professionelle Tänzer engagiert, die in Online-Spots zeigen, wie bewegend ein Poloshirt sein kann, heisst es in der Mitteilung.







Die Werbe- und Designagentur Rosarot habe für die Lancierung der neuen AD.M-Kollektion auch auf eine besondere Inszenierung der Polos gesetzt. In Zusammenarbeit mit der Zürcher Produktionsfirma Filmgerberei sind so Online-Spots entstanden, die den modischen Groove von AD.M mit hippen Dance-Moves transportieren würden. Mit den Botschaften «I don`t love you. I love new.» der neuen Strickpolos im Frühjahr und «Born to be styled.» der neuen Sommer-Kollektion mache die Marke mit ihrem gewohnten Augenzwinkern auf sich aufmerksam.







Neben Videos auf Youtube, Vimeo, Facebook und Instagram, schaltet die Marke auch diverse Online-Marketing-Massnahmen (Adwords, Influencer, Display und Banner) sowie klassischen Print-Inseraten. (pd/log)