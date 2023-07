Ammarkt: Danijel Sljivo folgt auf Marcel Odermatt

von Christian Beck

Bei der St. Galler Kreativagentur Ammarkt kommt es zu einem CEO-Wechsel. Marcel Odermatt wird nach 14 Jahren Ende Juli zurücktreten. Sein Nachfolger wird Danijel Sljivo. Dieser wird ab 1. August 2023 die Leitung des Unternehmens übernehmen, heisst es in einer Mitteilung, die persoenlich.com exklusiv vorab vorliegt.

«Ich fühle mich geehrt, die Position des CEO von Ammarkt übernehmen zu dürfen. Ich bin begeistert von den Fähigkeiten und der Kreativität des Teams und freue mich darauf, gemeinsam mit ihnen zu arbeiten, um weiterhin erstklassige Arbeit zu liefern», lässt sich Danijel Sljivo zitieren. Der Wechsel zu einer inhabergeführten Agentur bringe eine andere Dynamik mit sich, die mehr Gestaltungsmöglichkeiten für unternehmerisches Denken und direktere Einflussnahme biete. «Andererseits umfasst die Position als Geschäftsführer neue Aufgabengebiete und Herausforderungen, auf welche ich mich sehr freue», so Sljivo zu persoenlich.com.

«Eine klare Vision»

«Danijel Sljivo hat eine beeindruckende Erfolgsbilanz in der Kreativbranche und wird mit seiner Erfahrung und seiner innovativen Herangehensweise unser Unternehmen in die nächste Phase des Wachstums und der Entwicklung führen», so Marcel Odermatt, der weiterhin Aktionär und Verwaltungsratsmitglied der Ammarkt AG bleibt. «Er hat eine klare Vision für das Unternehmen und durch seine motivierende Persönlichkeit wird er Mitarbeitende, Kunden und Partner gleichermassen mitreissen und inspirieren.» Der Ausbau der Services im Bereich der Digitalisierung sei ein wesentlicher Bestandteil der neuen Unternehmensstrategie. Durch seine Fach- und Führungsexpertise und seiner Ausbildung (Executive MBA in Digitaler Transformation) habe Sljivo die nötigen Werkzeuge, um diese Aufgabe zu bewerkstelligen.

Danijel Sljivo bringt laut Mitteilung mehr als 14 Jahre Erfahrung in der Kreativbranche mit. Er habe sich bei der TBWA\Zürich vom Praktikanten zum Managing Director hochgearbeitet. Sljivo bringe Erfahrung in der Führung von Teams und in der strategischen Planung von Marketing- und Kommunikationskampagnen mit.

Von seiner Zeit bei TBWA\ nehme er viel mit, so Sljivo auf Anfrage. «Dank meines Chefs und Mentors Matthias Kiess habe ich den vergangenen Jahren den Freiraum und das Vertrauen erhalten, mich stetig weiterzuentwickeln und die Agentur mitzuprägen.» Mit diesen Erfahrungen sei er zuversichtlich, einen positiven Einfluss auf die Entwicklung und den Ausbau von Ammarkt ausüben zu können.

Ammarkt beschäftigt aktuell rund 35 Mitarbeitende.