​​Cannes Lions 2022​​

Ruf Lanz holt drei Shortlist-Plätze

Ruf Lanz holt drei Shortlist-Plätze

Am Sonntag wurden die ersten Shortlists der Kreativweltmeisterschaft veröffentlicht: Ruf Lanz darf hoffen.

Am Sonntag wurden die ersten Shortlists der Kreativweltmeisterschaft in Cannes veröffentlicht: Die Agentur Ruf Lanz darf sich in der Kategorie «Outdoor» Hoffnungen machen.