Publiziert am 10.02.2026

Die von der Agentur Numéro10 konzipierte Kampagne setzt auf Kontrast und Überraschung: Ein eleganter Banker verlässt in Zeitlupe ein Restaurant, bevor die Kamera ein Alpaka an seiner Leine enthüllt. Das unerwartete Detail soll die Personalisierbarkeit des Bankpakets Flexipack visualisieren, bei dem Kundinnen und Kunden ihr Angebot selbst zusammenstellen.





Die BCN hatte sich laut Briefing eine Kampagne gewünscht, die sich von traditionellen Bankcodes löst und Selbstbehauptung ausdrückt.

Die Kampagne wird via Print, Aussenwerbung, POS, digitale Kanäle und Social Media ausgespielt. Weitere Sujets folgen im Jahresverlauf. (pd/nil)