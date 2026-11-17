Publiziert am 17.11.2026

Die Berner Agentur Numéro10 hat die Kampagne für das modulare Bankangebot Flexipack der Banque Cantonale Neuchâteloise (BCN) ausgebaut. Die erste Kampagne war Anfang lanciert worden (persoenlich.com berichtete). Im Sommer kam eine Kampagne für Flexipack Jeunes hinzu, die sich gezielt an junge Menschen richtet.

Mit der zweiten Phase will die BCN die gängigen Regeln der Bankenkommunikation aufbrechen und die junge Zielgruppe mit einer dynamischen und zugänglichen Tonalität ansprechen. Die Kampagne stellt neben den Produktvorteilen von Flexipack Jeunes eine Haltung in den Vordergrund: Freiheit, Selbstständigkeit und Individualität. Zu den Leistungen des Angebots zählen laut Mitteilung die kostenlose Kontoführung, eine Budgetübersicht und die digitale Verwaltung.

Die Kampagne läuft in Print, auf Plakaten, mit POS-Materialien sowie in digitalen Kanälen und sozialen Medien. Ergänzend publiziert die BCN Backstage-Inhalte, die die Entstehung der Kampagne erzählen. (pd/spo)