Publiziert am 12.09.2025

Ziel der Kampagne ist es, die Markenbekanntheit innerhalb der Zielgruppe der «Progress Seeker» zu steigern und die Premiumness der Marke Siemens hervorzuheben, teilt FS Parker mit. Die Umsetzung baut auf bestehendem Videomaterial auf, die in Kombination mit AI-generierten Visuals zu einer neuen, aufmerksamkeitsstarken Bildwelt zusammengeführt wurde.

Die Kampagne, welche aus statischen und animierten Assets besteht, ist zweistufig aufgebaut: Die Awareness-Assets weckt Aufmerksamkeit, während die Consideration-Assets in den Showroom der Siemens Hausgeräte führen.

(pd/spo)